São Sebastião: chuva passa de 100 mm e cidade entra em alerta

São Sebastião entrou em estado de alerta neste fim de semana após registrar fortes chuvas desde a noite de sexta-feira (4). Segundo a Defesa Civil, o acumulado ultrapassa 100 milímetros nas últimas 72 horas, o que eleva os riscos de deslizamentos de terra, alagamentos e queda de árvores.

Um dos principais incidentes provocados pela chuva na cidade do Litoral Norte foi a queda de uma árvore de grande porte no km 159 da rodovia SP-55, na serra, entre Maresias e Boiçucanga. O bloqueio total da pista durou algumas horas até a liberação pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e Defesa Civil por volta das 22h.