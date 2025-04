Chuva de 322 mm causa transtornos em Natividade; Defesa monitora

Outro impacto da chuva em Natividade da Serra foi registrado no bairro do Pouso Alto, nas proximidades da serra da Rodovia dos Tamoios, onde árvores caíram sobre a estrada que liga a comunidade à região da serra. A equipe da Defesa Civil esteve no local para realizar o desbloqueio e a limpeza da via.

A Defesa Civil municipal segue em campo em Natividade, atendendo ocorrências e monitorando áreas de risco em tempo real. Até o momento, não há registro de desabrigados ou feridos, mas a orientação é para que os moradores de áreas vulneráveis permaneçam atentos a sinais de deslizamento e comuniquem qualquer situação pelo número de emergência local.