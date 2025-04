Maresias recebe torneio de Beach Tênis e promete badalação

O Duke Beach Hotel & Spa, localizado na badalada praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, é o hotel oficial do BT200 Maresias 2025, um torneio internacional de Beach Tennis que integra o circuito mundial da ITF (International Tennis Federation), que será realizado entre os dias 8 e 13 de abril.

O evento reunirá atletas de destaque no cenário internacional e terá premiação de até R$ 90 mil, com participação de atletas de elite da modalidade. As inscrições foram prorrogadas até o dia 8 de abril e podem ser feitas por meio da plataforma LetzPlay. Serão 16 categorias em disputa.