Encontro de corais reúne 120 cantores no Vale para a Semana Santa

Um encontro de corais reunirá cerca de 120 cantores no Vale do Paraíba em abril, para celebrar a Semana Santa. Eles participam de vários corais da região e cantarão música sacra. As apresentações ocorrerão em São José dos Campos e Guaratinguetá, além de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Trata-se da 15ª edição do Encontro de Coros da Semana Santa, que terá a participação dos corais ADCCTA, Contraponto, Libercanto, Unesp-ICT, Unesp-FEG e Schola Cantorum Tagaste, todos da região.