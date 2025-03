Prefeitura abre sindicância sobre acidente que matou motociclista

Sindicância

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), instaurou processo administrativo de sindicância "para apuração de possíveis irregularidades e eventuais responsabilidades funcionais" no acidente de trânsito "envolvendo servidor público municipal" que resultou na morte do jovem João Gustavo Antunes Simões, no dia 5 de março.

Apuração

Segundo a portaria publicada no diário oficial do município nessa segunda-feira (31), a comissão especial de sindicância terá 60 dias para conclusão dos trabalhos.