Homem viveu como freira por 22 anos e engravidou religiosa

No segundo convento em que viveu, Tavarez conheceu Silvia, uma religiosa por quem se apaixonou. O envolvimento amoroso entre os dois resultou em uma gravidez inesperada, levando à descoberta de sua verdadeira identidade.

“De quem eu mais me apaixonei foi Silvia. Ela me perseguia o tempo todo no convento”, contou. O caso gerou um escândalo na Igreja e culminou na expulsão de Tavarez da vida religiosa.

Após deixar o convento, Tavarez tornou-se costureiro e escreveu um livro sobre sua trajetória, A Freira Despida, no qual relata os desafios de ter sido criado sem saber sua verdadeira identidade. Ele nunca mais teve contato com Silvia nem com o filho que ela esperava.