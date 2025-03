Jovem é achado morto em matagal às margens de rodovia no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária encontrou o corpo no matagal ao lado do acostamento. A motocicleta que Kauã pilotava, uma Honda CB 250F Twister vermelha, estava com placa adulterada. A consulta ao número do chassi revelou que o veículo era produto de furto.

A polícia informou que o pai da vítima, de 48 anos, compareceu ao local e fez o reconhecimento do corpo do filho, que foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) de São José dos Campos.

Durante a perícia técnica foram recolhidos dois objetos que estavam próximos ao corpo: um celular sem marca aparente e capacete nas cores amarelo, branco e preto. Ambos os itens foram lacrados e apreendidos. A motocicleta foi levada ao pátio da delegacia de Caçapava.