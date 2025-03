Após parto, mãe mata filho recém-nascido; bebê foi queimado vivo

O crime aconteceu em outubro de 2024, em Ervália, município de Minas Gerais, e está sendo alvo de investigação há cinco meses. Os restos mortais da criança foram achados no pasto. De acordo com a polícia, o bebê nasceu vivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Após o parto, uma jovem mãe matou o filho recém-nascido, queimando-o vivo no meio do pasto. A mulher, de 24 anos, foi indiciada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A jovem mãe deu à luz em casa, sozinha, e não comunicou a gravidez a ninguém. Depois do parto, foi até o pasto e carbonizou o corpo da criança.



Um exame de DNA comprovou que o bebê era filho da jovem. O inquérito do caso foi relatado à Justiça.



*Com informações do jornal 'O Tempo'.