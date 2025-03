Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Taubaté

Por volta das 17h55 desta quarta-feira (27), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto no bairro Areão, em Taubaté.

No local, os bombeiros encontraram um veículo capotado, mas seus ocupantes já estavam fora do carro e não apresentavam ferimentos. A equipe de resgate prestou atendimento ao condutor da motocicleta, um homem de 27 anos, que estava consciente, mas desorientado, com suspeita de fratura nos membros inferiores.