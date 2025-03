Câmara promoverá audiência sobre melhorias no Centro de Taubaté

Audiência

A Câmara de Taubaté deve promover no mês de junho uma audiência pública que abordará o tema 'Melhorias e revitalização do Centro de Taubaté'.

Requerimento

De autoria da vereadora Zelinda Pastora (PRD), o requerimento que pede a realização da audiência foi aprovado por unanimidade nessa terça-feira (25).