São José Futsal conhece tabela da Liga Nacional 2025; confira

A Liga Nacional de Futsal 2025 já tem tabela definida, e o São José Futsal sabe todos os desafios que terá pela frente. A diretoria do torneio divulgou os jogos com datas, horários e locais confirmados, e a equipe comandada pelo técnico Gabriel Oliveira fará sua estreia com o apoio da torcida.

A primeira rodada será no dia 18 de abril (sexta-feira), às 19h, no Ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos. Já a primeira viagem do time acontecerá na segunda rodada, quando a equipe enfrentará o Minas no sábado, 26 de abril, às 14h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.