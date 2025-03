Evento debate plano de enfrentamento à violência contra a mulher

Plano

Será realizada nessa quinta-feira (27), a partir das 18h, na Câmara de Taubaté, a audiência pública para apresentação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.

Diagnóstico

"Esse trabalho envolveu um diagnóstico municipal, com levantamento de dados estatísticos que indicam um aumento expressivo de pelo menos 80% nos registros de violência contra as mulheres no município. O estudo destacou a ampliação dos relatos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, evidenciando a urgência de ações efetivas", afirmou a Prefeitura.