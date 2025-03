Descarte irregular de resíduos já gerou 10 multas em SJC esse ano

Flagrante Das 10 autuações aplicadas neste ano, quatro foram por meio de reclamação pelo telefone 153. As outras foram flagradas com ajuda das câmeras de monitoramento da cidade.

PEVs

Atualmente, há 15 PEVs (Postos de Entrega Voluntária) na cidade. O serviço é gratuito para o descarte de materiais permitidos nesses locais, que pode ser feito de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos e feriados, das 8h às 12h.

Resíduos

Os PEVs podem receber até 1 metro cúbico (por munícipe) de restos de obras (tábuas, tijolos, telhas, tubulações, pisos), móveis e equipamentos domésticos (sofás, cadeiras, geladeiras), pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes inteiras, restos de podas, papel, papelão e óleo de cozinha.

Campo dos Alemães

Neste mês, a Prefeitura ampliou até as 22h o atendimento de segunda-feira a sábado no PEV do Campo dos Alemães (Avenida dos Evangélicos, 601). Aos domingos e feriados, o horário é o mesmo dos demais. A demanda partiu dos próprios moradores da região, visando acabar com o descarte irregular nas áreas próximas do bairro.