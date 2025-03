Agro: Meeting OVALE reúne secretário, empresários e lideranças

Preparar o terreno e plantar boas sementes são, indubitavelmente, os primeiros passos para uma colheita de excelência.



Nome maior da imprensa regional, OVALE promoveu um meeting especial sobre o agronegócio no Vale do Paraíba. Com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, o jornal reuniu empresários, autoridades e líderes da RMVale no meeting, realizado no último dia 18, em São José dos Campos.

Exclusivo para um grupo selecionado de 30 convidados, o evento foi realizado, em jantar, no restaurante Cassiano, no Hotel Golden Tulip, no Shopping Colinas, organizado pela La-Cava Eventos e coberto em tempo real por OVALE.

Impecável, o menu trouxe como entrada Salada Caesar, tendo como pratos principais Escalope de Mignon, Filé de Pescada Amarela e Fettuccine Alfredo. Na sobremesa, Siricaia ou Strogonoff de Nozes ou Frutas Laminadas. No entanto, o fato é que a atração principal era outra.