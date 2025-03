Obra permitirá regularização de distrito industrial em Taubaté

Obra

A Sabesp iniciou essa semana as obras do sistema de esgotamento sanitário do Distrito Industrial do Una 1, em Taubaté. O investimento é de R$ 10,8 milhões. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Esgoto

A obra inclui implantação de 7.818 metros de rede de esgotos; construção de 1.276 metros de coletores; instalação de 1.975 metros de linha de recalque; realização de 70 ligações de esgotos industriais; e implantação de duas estações elevatórias de esgotos.