Câmara vota projeto que reduz multa por infração à Lei do Sossego

Pauta

A Câmara de Taubaté deve votar na próxima terça-feira (25) o projeto do vereador Boanerge dos Santos (União) que altera a chamada Lei do Sossego.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Legislação

A proposta sugere mudança na parte do texto original que possibilita a suspensão da penalidade caso o infrator adote imediatamente medidas para cessar e corrigir a poluição sonora.