SJC: casos de violação de direitos da criança aumentaram em 2024

Balanço

Os casos de violação de direitos da criança e do adolescente em São José dos Campos aumentaram em 2024, no comparativo com 2023. Os dados foram apresentados nessa sexta-feira (21) na Câmara, na audiência pública de prestação de contas anual do Conselho Tutelar e do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Geral

No ano passado, os conselhos tutelares de São de José registraram 12.518 atendimentos, somando as três unidades: Centro (3.840), Sul (3.834) e Leste (4.844). Desses, 5.824 geraram encaminhamentos para serviços prestados pelas secretarias municipais, principalmente de Apoio Social ao Cidadão, Educação e Saúde.