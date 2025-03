Zamba Music Festival confirma Detonautas em São José

O Zamba Music Festival, que acontece em São José dos Campos, anuncia a presença da banda Detonautas em sua edição de 2025. O evento, marcado para o dia 4 de outubro, será realizado no Palácio Sunset e promete uma programação diversificada, com música, arte e cultura.

Detonautas, formada no Rio Janeiro em 1997, é reconhecida por sua mistura de rock alternativo, punk e influências do rock nacional. A banda, que já lançou sucessos como "O Retorno de Saturno", "Quando a Guerra Comeu" e "Dentro de Você", se apresenta no festival com um repertório que inclui seus maiores hits.