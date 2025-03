Esposa incendeia pênis do marido após ver nude da irmã no celular

Uma mulher incendiou o pênis do marido depois de encontrar mensagens 'comprometedoras' e nudes enviados pela sua própria irmã. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (18), em São Carlos (SP).

De acordo com a polícia, a mulher chegou em casa e encontrou o marido pelado e pegou o telefone dele, encontrando mensagens picantes e fotos enviadas pela irmã. Tomada pela fúria, a esposa jogou acetona no pênis do marido e ateou fogo.