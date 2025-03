'Festival de Coxinha, Pastel e Cerveja Artesanal' chega a SJC

Com opções variadas, que vão desde coxinhas e pastéis tradicionais até os mais ousados, o 'Festival de Coxinha, Pastel e Cerveja Artesanal' chega a São José dos Campos nos dias 5 (sábado) e 6 (domingo) de abril. O evento gastronômico promete os dois famosos salgados em versões inéditas.

Com entrada e estacionamento gratuitos, o Festival acontece no Shopping Jardim Oriente (rua Andorra, 500 - Jardim América) das 12h às 22h no sábado e das 12h às 20h no domingo.

