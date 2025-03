Univap abre inscrições para 'Faculdade da Terceira Idade'

Foram abertas as inscrições na Univap (Universidade do Vale do Paraíba ) para a ‘Faculdade da Terceira Idade’. O programa de extensão proporciona às pessoas com mais de 45 anos, um curso de graduação com espaço para atividades diversificadas, sem a realização de provas acadêmicas ou disciplinas específicas.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no Campus Castejón, em São José dos Campos (na Praça Cândido Dias Castejón, 116, no Centro), das 14h às 17h. A mensalidade tem valor de R$ 92.

