Ubatuba é única brasileira na lista dos 10 destinos em alta

O município de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, é a única cidade brasileira na lista dos 10 destinos em alta para o período entre o final de março e junho, que corresponde à primavera no hemisfério norte e ao outono no Brasil.

A seleção foi feita pela plataforma de hospedagens Airbnb com base nos destinos que registraram o maior crescimento de buscas em comparação com o mesmo período de 2024.