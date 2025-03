PM prende mulher com quase 700 porções de drogas em Guará

A Polícia Militar prendeu uma mulher suspeita de tráfico de drogas em Guaratinguetá. Com ela, os policiais apreenderam quase 700 porções de entorpecentes.

Na tarde de sábado (15), policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), do 23º BPM/I, durante patrulhamento no bairro Vila Brasil, abordaram uma mulher em atitude suspeita.