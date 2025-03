Novo café completa um mês em São José

Há um mês, no dia 16 de fevereiro, São José dos Campos ganhou um novo destino gastronômico: o Guida Café & Bistrô. Localizado no Alpamare, o espaço foi inaugurado com uma proposta que combina a sofisticação dos cafés e bistrôs europeus com a riqueza dos ingredientes brasileiros, criando um ambiente aconchegante e refinado.

A abertura do bistrô reuniu clientes, convidados e entusiastas da gastronomia, que tiveram a oportunidade de experimentar o cardápio cuidadosamente elaborado por Carolina Mello, proprietária do empreendimento e também responsável pelo Guida Gastropub. "Sou apaixonada por café da manhã, brunch e confeitaria. Esse espaço foi pensado para oferecer uma experiência completa, desde um café especial até pratos sofisticados, mas acessíveis", explica Carolina.