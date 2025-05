Homem é achado morto ao lado de mulher em coma dentro de motel

Um homem foi achado morto e uma mulher entrou em coma em um misterioso caso registrado dentro de um motel.

O caso, ocorrido em Barra Mansa (RJ), no último dia 23, no Motel Love's Beach. De acordo com a imprensa local, Jefferson Carvalho Moreira, de 36 anos, foi encontrado sem vida em uma das suítes do motel, ao lado de uma mulher de 34 anos.