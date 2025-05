VÍDEO: Antes de morrer, empresário volta e abraça mulher e filhos

Mauro Fernandes Júnior, de 41 anos, estava saindo de casa quando decidiu voltar. Sem saber que aquele seria seu último instante ao lado da família, ele entrou novamente, abraçou forte a esposa e os dois filhos pequenos, uma menina de apenas 4 anos e um bebê de 7 meses. O episódio aconteceu na manhã da última terça-feira (29).

Horas depois, Mauro sofreu uma parada cardíaca durante uma sessão de ozonioterapia em uma clínica de Paranaguá (PR). A partida repentina do empresário, conhecido e querido na comunidade da Ilha dos Valadares, deixou familiares, amigos e moradores em estado de choque.