Órfãos do feminicídio: Câmara mantém veto de Anderson a projeto

Com votação decisiva da base aliada ao governo Anderson Farias (PSD), a Câmara de São José dos Campos manteve nessa quinta-feira (13) o veto do prefeito ao projeto das vereadoras Amélia Naomi (PT) e Juliana Fraga (PT) e da ex-vereadora Dulce Rita (União) que "estabelece princípios norteadores para o atendimento especializado e diretrizes para a criação de programa que ampare crianças e adolescentes em situação de orfandade em decorrência da perda da mãe, tutora ou responsável legal vítima de feminicídio".

Para justificar o veto, Anderson alegou que houve "flagrante interferência do projeto de lei na organização administrativa, estrutura dos serviços e políticas públicas, matéria de competência privativa do Poder Executivo".