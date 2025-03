Professora alimentava alunos com cupcakes com esperma do marido

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma professora foi presa após admitir que alimentava seus alunos com cupcakes que continham esperma do seu marido, que era o xerife da cidade.

De acordo com a investigação, a professora oferecia os cupcackes com o esperma às crianças, além de cometer outros delitos. Ela e o marido são acusados de abuso sexual de uma criança e produção de pornografia infantil. O ex-xerife enfrenta mais 150 acusações, de acordo com a imprensa local.



"Cynthia Perkins admitiu seus crimes e se declarou culpada no tribunal. Ela não apenas renunciou a qualquer direito de apelar e tentar evitar a condenação, mas também poupou as vítimas de reviver seus crimes horríveis durante este julgamento em particular", afirmou um comunicado oficial.

Perkis foi presa em 2019 e poderia pegar até 72 anos de prisão, mas sua sentença foi reduzida para 41 anos. Já o seu ex-marido se declarou culpado e pegou mais de 100 anos de cadeia.