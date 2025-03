Grupo Soweto se apresenta em São José neste sábado (15)

O Grupo Soweto, uma das bandas de samba e pagode do Brasil, retorna a São José dos Campos neste sábado, 15 de março, para um show no SantOnofre Bar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O evento faz parte do projeto Pagode do Santo, que promove apresentações de pagode na cidade.