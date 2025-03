‘Chefe do Benefício’, chinês Alex Ye vai alugar shopping em SJC

Com 3,6 milhões de seguidores no TikTok e 9,1 milhões no Instagram, Alex Ye usa as redes sociais para promover os produtos que vende na Busca Busca. Ele já disse em entrevistas que quer mudar o varejo no país, unindo "importador, consumidor e redes sociais".

O público vai até a loja do empresário à procura de produtos mais baratos que os das plataformas de vendas populares no Brasil. O segredo de Alex Ye é negociar diretamente com fabricantes na China, o que barateia seus produtos.