Lula soma 141.263 votos no exterior, contra 95.499 de Flávio Bolsonaro, segundo a parcial do levantamento do g1. Os números correspondem aos boletins de urna disponíveis até a atualização e ainda não representam a totalização definitiva do TSE.

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Até as 16h32 (horário de Brasília), Lula havia vencido em 42 países ou territórios, enquanto Flávio Bolsonaro liderava em 12. Ao todo, os resultados disponíveis correspondem a 54 países e territórios.