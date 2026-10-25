Lula soma 141.263 votos no exterior, contra 95.499 de Flávio Bolsonaro, segundo a parcial do levantamento do g1. Os números correspondem aos boletins de urna disponíveis até a atualização e ainda não representam a totalização definitiva do TSE.
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Até as 16h32 (horário de Brasília), Lula havia vencido em 42 países ou territórios, enquanto Flávio Bolsonaro liderava em 12. Ao todo, os resultados disponíveis correspondem a 54 países e territórios.
Os dados ainda podem mudar com a divulgação de novos boletins. Em vários países, principalmente nas Américas, ainda não havia resultados do segundo turno na parcial.
Entre os resultados já divulgados estão:
Oceania e Ásia
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Austrália: Lula 6.017 (63,46%); Flávio 3.465 (36,54%).
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Nova Zelândia: Lula 418 (80,54%); Flávio 101 (19,46%).
China: Lula 502 (65,28%); Flávio 267 (34,72%).
Coreia do Sul: Lula 148 (64,35%); Flávio 82 (35,65%).
Japão: Flávio 28.538 (80,08%); Lula 7.098 (19,92%).
Israel: Flávio 699 (80,81%); Lula 166 (19,19%).
Emirados Árabes Unidos: Flávio 772 (54,56%); Lula 643 (45,44%).
Catar: Flávio 195 (55,08%); Lula 159 (44,92%).
Filipinas: Flávio 39 (59,09%); Lula 27 (40,91%).
Indonésia: Flávio 23 (60,53%); Lula 15 (39,47%).
Taiwan: Flávio 130 (58,04%); Lula 94 (41,96%).
Tailândia: Flávio 60 (51,72%); Lula 56 (48,28%).
Malásia: Flávio 44 (51,76%); Lula 41 (48,24%).
Singapura: Lula 213 (63,77%); Flávio 121 (36,23%).
Jordânia: Lula 725 (90,51%); Flávio 76 (9,49%).
Líbano: Lula 2.736 (68,20%); Flávio 1.276 (31,80%).
Palestina: Lula 1.000 (95,60%); Flávio 46 (4,40%).
Síria: Lula 106 (90,60%); Flávio 11 (9,40%).
Europa
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Alemanha: Lula 16.549 (79,09%); Flávio 4.374 (20,91%).
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Áustria: Lula 1.178 (74,98%); Flávio 393 (25,02%).
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Bélgica: Lula 3.064 (58,72%); Flávio 2.154 (41,28%).
Dinamarca: Lula 1.383 (85,06%); Flávio 243 (14,94%).
Espanha: Lula 9.293 (68,42%); Flávio 4.289 (31,58%).
Estônia: Lula 160 (82,90%); Flávio 33 (17,10%).
Finlândia: Lula 550 (74,83%); Flávio 185 (25,17%).
França: Lula 10.676 (83,96%); Flávio 2.039 (16,04%).
Grécia: Flávio 311 (54,95%); Lula 255 (45,05%).
Holanda: Lula 5.578 (80,13%); Flávio 1.383 (19,87%).
Hungria: Lula 355 (75,21%); Flávio 117 (24,79%).
Irlanda: Lula 7.194 (80,20%); Flávio 1.776 (19,80%).
Itália: Lula 7.921 (59,99%); Flávio 5.283 (40,01%).
Noruega: Lula 820 (76,78%); Flávio 248 (23,22%).
Polônia: Lula 268 (75,07%); Flávio 89 (24,93%).
Portugal: Lula 34.319 (59,42%); Flávio 23.433 (40,58%).
Reino Unido: Lula 10.968 (63,34%); Flávio 6.349 (36,66%).
República Tcheca: Lula 304 (77,95%); Flávio 86 (22,05%).
Romênia: Lula 40 (61,54%); Flávio 25 (38,46%).
Sérvia: Lula 35 (72,92%); Flávio 13 (27,08%).
Suécia: Lula 2.127 (78,26%); Flávio 591 (21,74%).
Suíça: Lula 7.089 (56,68%); Flávio 5.419 (43,32%).
África
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África do Sul: Flávio 256 (57,92%); Lula 186 (42,08%).
Angola: Lula 167 (58,60%); Flávio 118 (41,40%).
Cabo Verde: Lula 48 (62,34%); Flávio 29 (37,66%).
Egito: Lula 60 (78,95%); Flávio 16 (21,05%).
Marrocos: Lula 31 (83,78%); Flávio 6 (16,22%).
Moçambique: Flávio 117 (52%); Lula 108 (48%).
Quênia: Lula 29 (64,44%); Flávio 16 (35,56%).
Senegal: Lula 59 (72,84%); Flávio 22 (27,16%).
Américas
Até a atualização da parcial, não havia dados do segundo turno disponíveis para os países americanos listados no levantamento, incluindo Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Chile e Paraguai.
O resultado consolidado da votação no exterior será divulgado oficialmente pelo TSE após as 19h, quando termina a votação no Brasil.
Com informações do g1.
Corrigir a inconsistência do horário finalExplicitar o caráter parcial dos números