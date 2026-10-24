Uma mulher de 59 anos foi assassinada com 12 facadas pelo próprio irmão, de 62 anos, na noite de sexta-feira (23), em Montes Claros, no norte de Minas Gerais.
Segundo a Polícia Militar, vizinhos acionaram a corporação após ouvirem pedidos de socorro. Testemunhas relataram que o homem chegou bêbado à residência, discutiu com a irmã e iniciou as agressões.
Os policiais encontraram a vítima já morta dentro do imóvel. Depois de ter sido linchado, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A principal suspeita da Polícia Civil, que investiga o caso, é de que o crime tenha sido motivado por uma disputa por herança.
Com informações da Itatiaia.
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1 Comentários
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Maurício 2 dias atrásA que ponto chegamos. E o pior é saber que, como vão indo as coisas a tendência é piorar. Deus ampare nosso Brasil e o povo brasileiro.