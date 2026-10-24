Uma mulher de 59 anos foi assassinada com 12 facadas pelo próprio irmão, de 62 anos, na noite de sexta-feira (23), em Montes Claros, no norte de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos acionaram a corporação após ouvirem pedidos de socorro. Testemunhas relataram que o homem chegou bêbado à residência, discutiu com a irmã e iniciou as agressões.

Os policiais encontraram a vítima já morta dentro do imóvel. Depois de ter sido linchado, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A principal suspeita da Polícia Civil, que investiga o caso, é de que o crime tenha sido motivado por uma disputa por herança.