26 de outubro de 2026
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DISPUTA POR HERANÇA

Mulher é assassinada com 12 facadas pelo próprio irmão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCMG
Os policiais encontraram a vítima já morta dentro do imóvel.
Os policiais encontraram a vítima já morta dentro do imóvel.

Uma mulher de 59 anos foi assassinada com 12 facadas pelo próprio irmão, de 62 anos, na noite de sexta-feira (23), em Montes Claros, no norte de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos acionaram a corporação após ouvirem pedidos de socorro. Testemunhas relataram que o homem chegou bêbado à residência, discutiu com a irmã e iniciou as agressões.

Os policiais encontraram a vítima já morta dentro do imóvel. Depois de ter sido linchado, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A principal suspeita da Polícia Civil, que investiga o caso, é de que o crime tenha sido motivado por uma disputa por herança.

Com informações da Itatiaia.

Comentários

1 Comentários

  • Maurício 2 dias atrás
    A que ponto chegamos. E o pior é saber que, como vão indo as coisas a tendência é piorar. Deus ampare nosso Brasil e o povo brasileiro.