O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo, 25, a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições em todo o Brasil até as 19h, no horário de Brasília. A decisão atende a um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontou problemas no transporte público em diferentes cidades do país.

A solicitação foi apresentada após relatos de redução da frota de ônibus e dificuldades de deslocamento de eleitores até os locais de votação. O ministro determinou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cumpra a decisão.

A campanha de Lula argumentou que as falhas no transporte poderiam prejudicar o exercício do direito ao voto. Entre as localidades citadas estavam Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia, além de municípios de outros estados.