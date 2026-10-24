Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara, disse ter procurado Flávio Bolsonaro (PL) durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23), para pedir explicações sobre a participação do senador na defesa do policial acusado de matar a menina.

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“Flávio nunca me procurou. Vim até ele”, afirmou Cristiane em vídeo publicado pelo deputado eleito Marcelo Freixo (PT).