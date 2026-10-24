Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara, disse ter procurado Flávio Bolsonaro (PL) durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23), para pedir explicações sobre a participação do senador na defesa do policial acusado de matar a menina.
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“Flávio nunca me procurou. Vim até ele”, afirmou Cristiane em vídeo publicado pelo deputado eleito Marcelo Freixo (PT).
Ana Clara morreu em 2021, aos cinco anos, após ser atingida por um tiro de fuzil durante operação policial em Niterói (RJ). Segundo o Ministério Público, o policial militar Bruno Dias Delaroli foi responsável pelo disparo fatal. Em 2024, Flávio participou da defesa do acusado.
Cristiane foi convidada pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para acompanhar o debate.
Com informações do Metrópoles.
Será que Flávio Bolsonaro terá coragem de olhar nos olhos de Cristiane e dizer por que ele defendeu o assassino da Ana Clara? https://t.co/jihEp9jDVO— Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 24, 2026