A professora Nayara Carmo, de 24 anos, morreu na quarta-feira (21) após cair enquanto tentava ajudar um aluno preso no banheiro de uma escola de idiomas em Guarulhos, na Grande São Paulo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a professora tentou entregar as chaves ao aluno pela janela, mas uma placa de drywall cedeu e provocou a queda. Policiais militares encontraram Nayara caída próxima à escada. O Samu foi acionado e confirmou a morte.
Perícias do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram requisitadas, e o caso foi registrado como morte suspeita.
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