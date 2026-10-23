25 de outubro de 2026
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FATALIDADE

Professora morre ao tentar ajudar aluno preso em banheiro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Policiais militares encontraram Nayara caída próxima à escada.
Policiais militares encontraram Nayara caída próxima à escada.

A professora Nayara Carmo, de 24 anos, morreu na quarta-feira (21) após cair enquanto tentava ajudar um aluno preso no banheiro de uma escola de idiomas em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a professora tentou entregar as chaves ao aluno pela janela, mas uma placa de drywall cedeu e provocou a queda. Policiais militares encontraram Nayara caída próxima à escada. O Samu foi acionado e confirmou a morte.

Perícias do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram requisitadas, e o caso foi registrado como morte suspeita.

Nayara trabalhava na unidade da Fisk no bairro Taboão. A escola publicou nota de pesar e suspendeu as aulas nas unidades da cidade nesta sexta-feira (23), data em que a professora foi velada e enterrada.

Com informações do Metrópoles.

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