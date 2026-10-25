O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou, neste domingo (25), a prisão em flagrante do secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, por crime eleitoral relacionado à redução da frota de ônibus durante o segundo turno. Ao menos 75 ônibus foram impedidos de sair de garagens.
Segundo a Polícia Federal, Souza está em Paris, na França, e o mandado ainda não foi cumprido.
O TRE-BA também determinou o restabelecimento imediato da frota integral e da gratuidade do transporte público na capital, com multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento. A decisão sucedeu o pedido da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), que apontou redução superior a 50% da frota em dias úteis.
A Prefeitura de Salvador afirmou que determinou a liberação de todos os ônibus, mesmo com adesivos tidos como propaganda irregular. O prefeito Bruno Reis disse que sindicalistas colocaram adesivos com o número 13, do PT, em veículos e que parte dos ônibus só saiu após a retirada do material.
O Procon-BA informou ter encontrado 55 ônibus parados e aptos a operar em uma garagem. A empresa foi autuada. A Defensoria Pública da Bahia também recebeu relatos sobre falta de ônibus e baixa oferta de veículos.
Com informações do g1 e TV Globo.