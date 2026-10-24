Os números dos candidatos são 13, para Lula, e 22, para Flávio. A urna exibirá o nome e a fotografia do candidato depois que o número for digitado.

O segundo turno da eleição presidencial ocorre neste domingo (25), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Estão na disputa Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Nantes Bolsonaro (PL).

O eleitor deve confirmar o local do voto antes de sair de casa. A Justiça Eleitoral alterou 102 endereços de votação. As alterações ocorreram por problemas na estrutura dos imóveis, e as causas incluem reformas prediais, estragos causados por temporais, alagamentos e falta de segurança.

Novas mudanças podem acontecer até o dia da eleição em caso de imprevistos.

Regras para o 2º turno

Consulta ao local de votação

A Justiça Eleitoral oferece três canais virtuais para verificar o endereço. Um deles é o autoatendimento eleitoral na página do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O usuário clica em "Onde Votar" no menu de consultas. O sistema exige o nome ou CPF, data de nascimento e nome da mãe.