Se Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terminarem o segundo turno com exatamente o mesmo número de votos válidos, o candidato mais velho é declarado vencedor.

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A regra está prevista no artigo 77, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Votos brancos e nulos não entram no cálculo.