25 de outubro de 2026
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2º TURNO

Em caso de empate entre Lula e Flávio, o que acontece?

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Renato Pizzutto
Votos brancos e nulos não entram no cálculo.
Votos brancos e nulos não entram no cálculo.

Se Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terminarem o segundo turno com exatamente o mesmo número de votos válidos, o candidato mais velho é declarado vencedor.

Leia mais: Flávio tem 52% e Lula 48% das intenções de voto

A regra está prevista no artigo 77, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Votos brancos e nulos não entram no cálculo.

No caso de um empate entre os dois candidatos, Lula, de 80 anos, seria eleito por ser mais velho que Flávio, de 45 anos.

A regra só vale em caso de igualdade matemática exata. Uma diferença de apenas um voto válido já define o vencedor.

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