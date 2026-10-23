Se Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terminarem o segundo turno com exatamente o mesmo número de votos válidos, o candidato mais velho é declarado vencedor.
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A regra está prevista no artigo 77, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Votos brancos e nulos não entram no cálculo.
No caso de um empate entre os dois candidatos, Lula, de 80 anos, seria eleito por ser mais velho que Flávio, de 45 anos.
A regra só vale em caso de igualdade matemática exata. Uma diferença de apenas um voto válido já define o vencedor.