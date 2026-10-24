O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sugeriu, em podcast divulgado nesta sexta-feira (23), o envio de fuzileiros navais ao Brasil quando questionado se seu grupo político teria algum plano para ajudar o pai, Jair Bolsonaro (PL), atualmente preso por tentar um golpe de Estado, se o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) perdesse as eleições.

A fala se deu a dois dias do segunto turno das eleições presidenciais brasileiras, durante episódio do podcast "Louder with Crowder". O programa é do comentarista Steven Crowder, conhecido por divulgar alegações infundadas de fraude nas eleições presidenciais americanas de 2020, que deram a vitória ao democrata Joe Biden sobre Donald Trump.

"Se seu irmão não ganhar a eleição, vocês têm algum plano para ajudar seu pai ou essa é uma situação sobre a qual vão pensar se o resultado for este?", questionaram. "Envie os fuzileiros navais", respondeu o ex-parlamentar entre risos dos integrantes do programa.