24 de outubro de 2026
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Irmãs levadas de casa à força por falsos policiais são mortas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Flaviano Oliveira via G1
As jovens foram localizadas em uma área de mata, com marcas de tiros.
As jovens foram localizadas em uma área de mata, com marcas de tiros.

Duas irmãs, de 15 e 17 anos, foram encontradas mortas no último dia 13, em Tauá, no interior do Ceará, após serem retiradas à força da casa dos avós, em Arneiroz, por criminosos que se passaram por policiais. As jovens foram localizadas em uma área de mata, com marcas de tiros.

Leia também: Suspeito de matar jovem a facadas é encontrado em fila de marmita

Segundo informações apuradas pelo g1 com fontes policiais, quatro homens chegaram de carro até a casa na segunda-feira (12). Eles renderam as adolescentes, prenderam as mãos delas com abraçadeiras de nylon e depois disseram à família que não eram policiais e que matariam as duas.

As irmãs haviam deixado Tauá e se mudado para Arneiroz após problemas relacionados a uma facção criminosa. A investigação apura a suspeita de que uma delas mantinha relacionamento amoroso com um integrante do Comando Vermelho, enquanto membros do PCC desconfiavam que as jovens haviam mudado de grupo. A Polícia não divulgou oficialmente a motivação.

Um homem de 27 anos, Antônio Wellington Alves Pires, foi preso no dia em que os corpos foram encontrados. Ele responde por tráfico de drogas e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia. A SSPDS informou que as diligências continuam para identificar e prender outros suspeitos.

Com informações do g1 CE.

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