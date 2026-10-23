Duas irmãs, de 15 e 17 anos, foram encontradas mortas no último dia 13, em Tauá, no interior do Ceará, após serem retiradas à força da casa dos avós, em Arneiroz, por criminosos que se passaram por policiais. As jovens foram localizadas em uma área de mata, com marcas de tiros.

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Segundo informações apuradas pelo g1 com fontes policiais, quatro homens chegaram de carro até a casa na segunda-feira (12). Eles renderam as adolescentes, prenderam as mãos delas com abraçadeiras de nylon e depois disseram à família que não eram policiais e que matariam as duas.