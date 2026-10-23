Duas irmãs, de 15 e 17 anos, foram encontradas mortas no último dia 13, em Tauá, no interior do Ceará, após serem retiradas à força da casa dos avós, em Arneiroz, por criminosos que se passaram por policiais. As jovens foram localizadas em uma área de mata, com marcas de tiros.
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Segundo informações apuradas pelo g1 com fontes policiais, quatro homens chegaram de carro até a casa na segunda-feira (12). Eles renderam as adolescentes, prenderam as mãos delas com abraçadeiras de nylon e depois disseram à família que não eram policiais e que matariam as duas.
As irmãs haviam deixado Tauá e se mudado para Arneiroz após problemas relacionados a uma facção criminosa. A investigação apura a suspeita de que uma delas mantinha relacionamento amoroso com um integrante do Comando Vermelho, enquanto membros do PCC desconfiavam que as jovens haviam mudado de grupo. A Polícia não divulgou oficialmente a motivação.
Um homem de 27 anos, Antônio Wellington Alves Pires, foi preso no dia em que os corpos foram encontrados. Ele responde por tráfico de drogas e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia. A SSPDS informou que as diligências continuam para identificar e prender outros suspeitos.
Com informações do g1 CE.