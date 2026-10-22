Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem empatados com 50% dos votos válidos na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22. O cálculo desconsidera votos brancos, nulos e eleitores indecisos.

Na intenção de voto total, Flávio registra 47%, enquanto Lula tem 46%. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o que configura empate técnico.

Brancos, nulos e eleitores que não escolheram nenhum dos candidatos somam 5%. Outros 2% estão indecisos.

Flávio mantém percentual e Lula avança