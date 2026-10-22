Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem empatados com 50% dos votos válidos na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22. O cálculo desconsidera votos brancos, nulos e eleitores indecisos.
Na intenção de voto total, Flávio registra 47%, enquanto Lula tem 46%. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o que configura empate técnico.
Brancos, nulos e eleitores que não escolheram nenhum dos candidatos somam 5%. Outros 2% estão indecisos.
Flávio mantém percentual e Lula avança
Na comparação com a pesquisa de 15 de outubro, Flávio Bolsonaro manteve 47% das intenções de voto, enquanto Lula passou de 45% para 46%. No levantamento do dia 8, o candidato do PL tinha 49%, ante 45% do petista.
Encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo, a pesquisa ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre 20 e 22 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-09709/2026.