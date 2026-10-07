Um vídeo mostra o momento em que um caminhão perde os freios e atinge vários veículos na BR-040, em Nova Lima, na Grande BH (MG), na manhã desta quarta-feira (7). As imagens registram o veículo passando desgovernado pela via enquanto passageiros de um carro se desesperam.
Leia também: Dutra prevê recorde e via exclusiva para peregrinos até Aparecida
Segundo a EPR Via Mineira, seis vítimas foram levadas a hospitais. Três vítimas apresentavam quadro de saúde mais grave. Não houve mortes.
O acidente envolveu ao menos 28 veículos, destes, 14 leves e seis pesados, segundo a EPR Via Mineira e o Corpo de Bombeiros.
A pista permanece interditada no sentido Belo Horizonte, com recomendação de desvio por Macacos. No sentido Juiz de Fora, uma faixa foi interditada. O congestionamento é de 7 km no sentido BH e 3 km no sentido Juiz de Fora.
Os bombeiros atuam na contenção de riscos, como vazamento de óleo e combustível, estabilização dos veículos pesados e liberação da via.
Ver esse post no Instagram