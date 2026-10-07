Um vídeo mostra o momento em que um caminhão perde os freios e atinge vários veículos na BR-040, em Nova Lima, na Grande BH (MG), na manhã desta quarta-feira (7). As imagens registram o veículo passando desgovernado pela via enquanto passageiros de um carro se desesperam.

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Segundo a EPR Via Mineira, seis vítimas foram levadas a hospitais. Três vítimas apresentavam quadro de saúde mais grave. Não houve mortes.