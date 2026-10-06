Em São Paulo, Ana Carolina foi eleita pelo Podemos com 246.741 votos. Ela era vereadora da capital paulista antes de disputar a uma vaga no Congresso.

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, e Leniel Borel, pai de Henry Borel, foram eleitos deputados federais nas eleições de domingo (4). Os dois eram vereadores e agora assumem mandatos de quatro anos na Câmara dos Deputados.

Ana Carolina entrou para a política após a morte da filha, Isabella Nardoni, de 5 anos, em 2008. A menina morreu após ser jogada do sexto andar de um prédio na Zona Norte de São Paulo. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo assassinato em 2010.

Desde então, Ana Carolina atua em pautas relacionadas à segurança pública e à proteção de vítimas de violência.

No Rio de Janeiro, Leniel Borel foi eleito pelo Progressistas (PP), com 72.658 votos. Ele também era vereador na capital fluminense.