Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, e Leniel Borel, pai de Henry Borel, foram eleitos deputados federais nas eleições de domingo (4). Os dois eram vereadores e agora assumem mandatos de quatro anos na Câmara dos Deputados.
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Em São Paulo, Ana Carolina foi eleita pelo Podemos com 246.741 votos. Ela era vereadora da capital paulista antes de disputar a uma vaga no Congresso.
Ana Carolina entrou para a política após a morte da filha, Isabella Nardoni, de 5 anos, em 2008. A menina morreu após ser jogada do sexto andar de um prédio na Zona Norte de São Paulo. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo assassinato em 2010.
Desde então, Ana Carolina atua em pautas relacionadas à segurança pública e à proteção de vítimas de violência.
No Rio de Janeiro, Leniel Borel foi eleito pelo Progressistas (PP), com 72.658 votos. Ele também era vereador na capital fluminense.
Leniel entrou para a vida pública após a morte do filho, Henry Borel, em 2021. O menino tinha 4 anos e morreu após ser levado a um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.
A investigação sobre a morte de Henry levou à denúncia da mãe, Monique Medeiros, e do então padrasto, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Em 2026, Jairinho foi condenado a 43 anos, nove meses e 20 dias de prisão pela morte do menino. Monique foi responsabilizada por tortura por omissão e recebeu perdão judicial.
Após a morte do filho, Leniel passou a atuar publicamente em defesa da proteção de crianças e do combate à violência infantil.
Com informações do SCC10.
Comentários
1 Comentários
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Lanparina 2 dias atrásTem gosto pra tudo o eleitor precisa ser estudado