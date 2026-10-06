O nutrólogo paulista Vinícius Aguilera, especialista em emagrecimento, morreu na manhã do último sábado (3) após sair correndo de um motel em Salvador (BA). O médico foi encontrado ferido na rua enquanto pedia ajuda. Testemunhas afirmam que ele estava em possível crise de pânico e dizia que era perseguido.

De acordo com a Polícia Civil, Aguilera estava acompanhado de outras duas pessoas no estabelecimento. A causa da morte é investigada pelas autoridades locais, e exames periciais vão determinar o que motivou o óbito. As pessoas que acompanhavam o médico prestam depoimento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Vinícius Aguilera era formado em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp). Fundou o Instituto Aguilera, focado no atendimento de diversas especialidades da saúde, como dermatologia, nutrição, endocrinologia e psicologia.