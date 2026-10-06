Mais de 40 mil romeiros devem passar pela rodovia Presidente Dutra até o próximo dia 12 para as celebrações do Dia da Padroeira do Brasil no Santuário de Aparecida (a 180 km de São Paulo). Esse é o número registrado em 2025, mas a expectativa é que ocorra o terceiro recorde seguido.

A estimativa é da concessionária RioSP, responsável pela gestão da rodovia federal, com base na evolução da passagem de peregrinos nos últimos anos pela estrada

Desde o último dia 1º, quando começou a contagem, cerca de 1.500 romeiros já andaram pelo trecho entre a cidade de São Paulo e Aparecida.