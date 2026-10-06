O treinador de jiu-jítsu Bruno Leonardo Reis de Souza, 42, conhecido como Bruno Formiga, é acusado de assédio sexual por duas alunas de sua academia, a Escola Bruno Formiga de Jiu-Jítsu, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Uma delas, maior de 18 anos, também o acusa de estupro.

A outra, uma adolescente, além da denúncia de assédio contra Formiga, também acusa de estupro o lutador Cauã Magalhães Amaral. Em abril, a Justiça concedeu medida protetiva em favor dela contra o lutador e o treinador.