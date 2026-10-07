07 de outubro de 2026
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EXAUSTÃO

Mãe morre na calçada ao tentar acalmar filho em surto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCDF
Segundo testemunhas, ela tentava conter o filho durante um surto provocado pelo consumo de drogas.
Segundo testemunhas, ela tentava conter o filho durante um surto provocado pelo consumo de drogas.

Uma mulher morreu após sofrer parada cardiorrespiratória na manhã de segunda-feira (5), em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo testemunhas, ela tentava conter o filho durante um surto provocado pelo consumo de drogas.

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De acordo com relatos de testemunhas, o filho trancou a mãe para fora do apartamento. Impedida de entrar, ela desceu e subiu as escadas várias vezes até passar mal na calçada do imóvel.

Equipes do Samu foram acionadas e realizaram procedimentos de reanimação, mas a mulher morreu no local. Os socorristas também contiveram e medicaram o filho, que não saiu de dentro do apartamento.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Ceilândia.

Com informações do Correio Braziliense.

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