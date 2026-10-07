Uma mulher morreu após sofrer parada cardiorrespiratória na manhã de segunda-feira (5), em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo testemunhas, ela tentava conter o filho durante um surto provocado pelo consumo de drogas.

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De acordo com relatos de testemunhas, o filho trancou a mãe para fora do apartamento. Impedida de entrar, ela desceu e subiu as escadas várias vezes até passar mal na calçada do imóvel.