A inauguração de uma loja popular no Brás, região central de São Paulo, causou grande concentração de pessoas e tumulto na rua Monsenhor Andrade na manhã desta segunda (5), de acordo com a Polícia Militar.

Centenas se aglomeraram nas calçadas e no meio da rua para aguardar a abertura da loja, programada para às 10h. Pessoas chegaram a passar mal e cair por causa do tumulto.

As vias no entorno ficaram congestionadas em razão da interdição das vias. Os ônibus que passam por essas vias tiveram pequenos desvios temporários em seus itinerários.