07 de outubro de 2026
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FACADAS

Mãe encontra filho e nora mortos; casal estava incomunicável

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PMPB
A mulher acionou a Polícia Militar da Paraíba quando não conseguiu nenhum contato com o filho.
A mulher acionou a Polícia Militar da Paraíba quando não conseguiu nenhum contato com o filho.

Um casal foi encontrado morto a facadas na manhã desta quarta-feira (7), em uma casa no bairro de Mangabeira, em João Pessoa (PB). Os corpos de Joeverton dos Santos, de 26 anos, e Ester Almeida, de 27, estavam num dos quartos do imóvel e foram descobertos pela mãe do rapaz.

Leia mais: Menino de 7 anos morre com rede enrolada no pescoço

A mulher acionou a Polícia Militar da Paraíba quando não conseguiu nenhum contato com o filho. Ela foi até a casa, entrou e encontrou os corpos.

As circunstâncias e a motivação das mortes ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil da Paraíba investiga o caso.

Com informações do Metrópoles.

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