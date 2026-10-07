Um casal foi encontrado morto a facadas na manhã desta quarta-feira (7), em uma casa no bairro de Mangabeira, em João Pessoa (PB). Os corpos de Joeverton dos Santos, de 26 anos, e Ester Almeida, de 27, estavam num dos quartos do imóvel e foram descobertos pela mãe do rapaz.

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A mulher acionou a Polícia Militar da Paraíba quando não conseguiu nenhum contato com o filho. Ela foi até a casa, entrou e encontrou os corpos.