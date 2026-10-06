06 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ENQUANTO BRINCAVA

Menino de 7 anos morre com rede enrolada no pescoço

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Governo do Tocantins
A criança sofreu parada cardiorrespiratória e recebeu manobras de reanimação por 45 minutos, mas não resistiu.
A criança sofreu parada cardiorrespiratória e recebeu manobras de reanimação por 45 minutos, mas não resistiu.

Um menino de sete anos morreu com uma rede enrolada no pescoço dentro de casa, no Setor Lago Sul, em Palmas (TO). O caso aconteceu na tarde de domingo (4).

Leia também: Diretora e vigia de creche são indiciados por fuga de bebê

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), a irmã encontrou a criança com a rede presa ao pescoço. Ele estaria brincando quando o material se enrolou e o estrangulou.

O Samu foi acionado às 16h40. A criança sofreu parada cardiorrespiratória e recebeu manobras de reanimação por 45 minutos, mas não resistiu.

Equipes da perícia e das autoridades estiveram no local para os procedimentos necessários.

O caso foi registrado na 2ª Central de Atendimento e será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários