Um menino de sete anos morreu com uma rede enrolada no pescoço dentro de casa, no Setor Lago Sul, em Palmas (TO). O caso aconteceu na tarde de domingo (4).
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Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), a irmã encontrou a criança com a rede presa ao pescoço. Ele estaria brincando quando o material se enrolou e o estrangulou.
O Samu foi acionado às 16h40. A criança sofreu parada cardiorrespiratória e recebeu manobras de reanimação por 45 minutos, mas não resistiu.
Equipes da perícia e das autoridades estiveram no local para os procedimentos necessários.
O caso foi registrado na 2ª Central de Atendimento e será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.
Com informações do Metrópoles.