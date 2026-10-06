Um menino de sete anos morreu com uma rede enrolada no pescoço dentro de casa, no Setor Lago Sul, em Palmas (TO). O caso aconteceu na tarde de domingo (4).

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), a irmã encontrou a criança com a rede presa ao pescoço. Ele estaria brincando quando o material se enrolou e o estrangulou.